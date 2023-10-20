2024總統大選登記時程倒數，藍白在野陣營的結盟沒有共識。國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧昨(19日)在中天電視《大新聞大爆卦》中談到，與其一直尋找柯粉認同，不如找回所有藍粉跟韓粉，藍白合作是加分，可是如果我們連自己的藍粉跟韓粉都找不回來，那叫扣分，要先顧本，韓粉比柯粉重要。

游淑慧在節目中談到，其實現在非常多立委候選人都在邀請韓國瑜站台，之前就一直跟韓說，不管藍白紛爭如何，國民黨內的選舉步伐還是要穩健往前行，與其一直尋找柯粉認同，不如找回所有藍粉跟韓粉，這是她一直主張的，藍白合作能夠合作是加分，可是如果我們連自己的藍粉跟韓粉都找不回來，那叫扣分，總是要先顧本，一直覺得韓粉比柯粉重要，當然有柯粉贏的機率更大，但是不能夠沒有韓粉。

至於「聯合政府」可不可行？游淑慧認為，不是不可行，但兩個黨要簽備忘錄，要不然隨時都會倒的。她也說，且過去4個月沒有藍白合，立委選舉也走到現在了，希望有更多加分力量，但不能說少哪一個就會落選，那樣代表候選人自己不及格，藍白有合作叫加分，但沒有的話，還是要有準備，選舉過程希望朋友多、敵人少，但我們不可能為了多交一個朋友、無限度的讓，打亂選舉步伐，這也是很多小雞開始在走自己安排選舉相關活動的原因，包括競總成立、邀母雞站台，「日子不能圍繞著柯文哲一個人」。