以巴衝突再起，為中東和平帶來新危機，美國國防部表示，當地時間19日，一艘在葉門附近海岸航行的美國軍艦攔截了3枚飛彈、數架無人機，據美方說法，這些武器由伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發射，而以色列可能是他們的攻擊目標。

綜合美媒CNN、土耳其安納杜魯新聞社報導，五角大廈表示，卡尼號驅逐艦（USS Carney）週四在紅海巡邏時，擊落了3枚攻陸飛彈和數架無人機，沒有造成任何美軍或平民傷亡。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，這波攻擊由葉門發動，朝紅海北部飛去，「可能朝向以色列境內目標」。

A US Navy warship intercepted three cruise missiles and several drones launched by the Iran-aligned Houthi movement from Yemen potentially toward Israel, Pentagon spokesman Brigadier General Patrick Ryder said https://t.co/3kcYzf9OAR pic.twitter.com/ZYwbIBnVgG — Reuters (@Reuters) October 19, 2023

賴德進一步強調，「這次行動展現了美軍在中東建立的一體化防空和導彈防禦體系，我們已經準備就緒，在必要時刻捍衛我們在這個重要地區的夥伴和利益。」

過去一週以來，美國已經在地中海東部部署了2艘航空母艦和其他軍艦，以防範其他勢力捲入以哈衝突，升高區域局勢。不過土耳其媒體指出，美國此舉也提高自己捲入暴力循環的可能性，敘利亞和伊拉克的美軍基地在過去幾天接連遭到無人機攻擊，造成1人在躲避警報時休克死亡。