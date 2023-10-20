日本前AV女優三上悠亞，本月8日獲味全龍邀請擔任開球嘉賓，當天吸引將近滿場球迷到場朝聖，足以見得她在台灣的超高人氣，不過卻引發日本網友批評：「那裡有很多小朋友吧」，對此，AV達人一劍浣春秋點出關鍵：「AV女優這八年的旅程，就是個讓人一輩子看不起她的烙印」。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄寫道，三上悠亞擔任開球嘉賓後好評不斷，不僅一日啦啦隊表現亮眼，中途因雨停賽也沒提前離場，可以說是相當敬業，不過卻慘遭日本網友批評：「球場是很多家長帶小孩去的地方」，認為她的身分不適合去開球，許多謾罵更充滿歧視意味，對此，他強調AV女優身分在日本人眼中，是不入流且糟糕的工作，即便三上悠亞努力洗白，但這八年就成為讓人一輩子看不起的烙印。

因為上述種種因素，一劍浣春秋強調這就是某些女優很愛台灣的原因，不僅給出較大演出舞台，也較少有偏激性的歧視言論，近來在日本工作的他，和經紀人聊及三上悠亞來台開球一事，得知對於開球出場費是「樂觀其成」，接著指出：：「有個人(三上)在前面一直衝也不是壞事，以後我們就跟著她屁股走就行了，雖然要養一個三上悠亞沒那麼容易，但假如真的運氣這麼好擁有了三上悠亞這種等級的女優，那我們就拿香跟著拜就好啦」。