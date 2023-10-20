烏俄戰爭還沒平息，以巴衝突就爆發，如今戰火越演越烈，也讓不少台人擔憂，現行的兵役制度真的足夠嗎？一名男網友表示，他當了4個月的義務役，沒打超過50發子彈，其他時間都在擦槍，這樣真的能上場殺敵嗎？引起網友討論，不少人吐槽說「沒要你殺敵，讓你上場擋子彈而已！」

一名男網友昨在PTT上分享，他只當了4個月的義務役，開槍的次數屈指可數，總共加起來可能不到50發子彈，而且因為練習打得蠻準的，所以沒練幾次就被叫下場休息，理由是要把彈藥留給打不準的人練習，因此當兵的4個月他都在「擦槍」，是真的把槍擦乾淨的那種，其他事很少做，這樣要如何上場殺敵？

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，誰說4個月的義務役是要上場殺敵用的。「肉身去消耗對方子彈就行」、「沒要殺敵阿，擺海邊當炮灰的而已」、「裝沙包、扛沙包、疊沙包、挖坑，然後陣亡」、「用身體消耗敵人彈藥就夠了」、「義務役的功能跟消波塊差不多」、「當然是上場當炮灰啊！殺敵主力是自願役」。

另有網友則說，當1年義務役也不會好到哪裡去，也許使用槍枝練習的次數會多一點，但也不會多到哪裡去。「給你當1年你就以為能上戰場喔？笑死」、「當1年也是混時間，雖然有打靶、演習、戰技、下基地，但也不是天天有」。