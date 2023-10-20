台南一名2歲謝姓男童18日晚間因在浴盆溺水，由母親和陳姓同居人送醫急救，但到院前已休克身亡，由於男童全身滿布傷痕，院方懷疑男童遭凌虐致死，檢警19日解剖男童遺體，初步懷疑男童腹部明顯傷勢為致命傷，確切死因仍待解剖報告出爐以釐清。根據調查，謝童去年4月疑遭虐遭到安置，今年7月結束安置返家，社會局9月訪視時又發現孩子身上有瘀傷，未料10月19日準備再度訪視時，孩子卻身亡。

警方19日依傷害致死罪將男童生母及同居人送辦，檢方複訊，昨晚向法院聲請羈押禁見。

據了解，謝姓男童由43歲謝姓女子和32歲陳姓同居人所生，但兩人沒有婚姻關係，除了男童，另還有一名3歲的女童，但警方表示，女童並未受虐，社會局已介入安置女童。

謝女與陳男平常打零工維生，一家人長期住在平價旅館，兩人前晚被警方帶回問訊時表情淡定，否認虐童，供稱男童很頑皮，只要每次擺好東西，就會弄壞弄亂，只好出手「調教」。據了解，兩人平常以牛皮紙捲成棍子教訓男童，也會徒手修理，但兩人認為是管教，不承認虐待。

18日晚間，謝女在浴室將男童放在嬰幼兒用浴盆洗澡，但不知何故，男童在浴盆中溺水，謝女供稱，一發現就趕快急救，但男童已經沒有呼吸心跳；當時陳男外出，一回來發現男童情況不妙，兩人趕緊送男童到醫院急救，警方於前晚10點多接獲院方通報，員警一到場看見全身滿布新舊傷痕的男童，直覺是受虐兒。

台南地檢署19日接獲警方通報，檢方指出，謝女及陳姓同居人對男童傷勢避重就輕，訊問後，認為兩人均涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段及刑法第277條第2項前段之成年人故意對兒童犯傷害致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，所涉為最輕本刑5年以上重罪，昨晚向台南地院聲請羈押禁見。

市長黃偉哲得知虐童案後震怒，指示警察局、社會局介入處理，重申絕不容許任何兒少受到不當對待，並將追究男童父母相關責任。