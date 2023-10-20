最近多個2024大選民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度雖然略有下降，但國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲跟其還有明顯差距。而「藍白合」目前也陷入僵局，讓不少在野支持者都陷入焦慮當中。YouTube頻道《中時新聞網》近日發起街訪，一窺民眾最新想法。

Youtube節目《街頭大聲公》展開街頭訪問，提到藍白合14日首次會談，但兩黨對最強總統候選人產生方式沒有共識，民眾黨總統參選人柯文哲表示，國民黨故意提出很難執行的開放式民主初選。節目詢問「民眾對藍白要不要合、怎麼合，有什麼想法呢？」

對於國民黨提出的民主初選，民眾普遍認為難以執行，直言「民主初選太誇張了，浪費資源，用民調、用辯論就可以接受了，你民調誰比較高，就給誰做（總統）候選人」、「我覺得民主初選很不可能，真的要做大選，不太可能做到這種程度，何況現在是兩個黨要合的狀態，搞出這麼陣仗，我覺得這個要求是過分」。

至於藍白難合的原因，民眾則稱「有共識最好，沒共識也沒辦法，大家都想當老大」、「要合不合，各個都耍心機沒有意思，每個人都要當頭，韓國瑜講得很正確，很努力在幫忙，柯P很會算計，大家都想分贓」、「我也覺得他們不會有共識，大家都想當頭，沒有人要當副手」、「藍白合程度有一定的困難，每個人都想當王，國民黨不想當副的，柯文哲當副的幹什麼」。

除此之外，還有一位長者痛陳自己恨鐵不成鋼的心情，身為國民黨員感到非常心寒，他高喊「我是國民黨，對國民黨失望得要死，黨證在這，我對國民黨很失望。」