美國總統拜登於美東時間19日晚間8時（台灣時間20日上午8時），針對以巴衝突、俄烏戰爭發表演說。

美國總統拜登於美東時間19日晚間8時（台灣時間20日上午8時），針對以巴衝突、俄烏戰爭發表全國演說，他在演說中強調，拋棄以色列、烏克蘭「並不值得」，批評巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與俄羅斯總統普丁是「恐怖分子」，兩者的共通點是想要「消滅」民主鄰國。他對美國民眾喊話繼續支持以、烏，宣布將向國會提交緊急預算請求，稱是一項有利於數代人安全的「聰明投資」。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登在全國演說中表示，「我們正面臨歷史轉捩點，今天我們做出的決定將塑造未來數十年」。

■拋棄以色列、烏克蘭「並不值得」

他說剛從以色列回來，強調拋棄以色列、烏克蘭「並不值得」，「風險是衝突及混亂可能蔓延至世界其他地方，特別是中東地區」，他說美國及盟友正在合作，為中東地區建立更好的未來，包括「更穩定、與鄰國連結更緊密」的未來，強調拒絕幫助以色列及烏克蘭「並不值得」。

拜登也在演說中將巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與俄羅斯總統普丁相比擬，「哈瑪斯與普丁代表不同威脅，但他們有共通點：他們都想徹底消滅民主鄰國，普丁否認烏克蘭有、或曾經擁有真正的國家地位」。

拜登直接向美國民眾喊話：「我知道這些衝突看似遙遠，而且自然地會問：這對美國來說為何重要？」

「確保以色列、烏克蘭成功，對美國國家安全來說至關重要，如果我們不阻止普丁對烏克蘭的權力與控制的慾望，他不會讓自己只限制在烏克蘭。」

■拜登承諾提供資金支持以色列防禦 稱是「聰明投資」

拜登承諾將會援助以色列的空中防禦，20日向國會提出「緊急預算請求」，以為美國的國家安全需求提供資金、支持以色列、烏克蘭等重要盟友，強調這是一項「聰明投資」，有利於數代美國人的安全，「幫助美軍免於受到傷害，幫助我們為子孫建立更安全、更和平、更繁榮的世界」。

「我們將確保『鐵穹』（Iron Dome）飛彈防禦系統繼續守護以色列的天空，我們必須確保以色列擁有保護人民所需的一切」，「我向國會提交的安全方案是對以色列安全前所未有的承諾，將加強以色列的軍事優勢」。

據外媒報導，拜登向國會提交的預算請求達1000億美元，其中600億美元提供給烏克蘭，140億美元給以色列。

■拜登：美國仍是世界燈塔 批哈瑪斯、普丁是恐怖分子

拜登在演說尾聲中提及今年稍早經由波蘭、前往基輔對烏克蘭及烏國總統澤倫斯基展現支持的秘密行程，「我們比以前更強大，美國仍然是世界的燈塔，依舊是」。

「我們不能讓黨派之爭、政治妨礙我們作為偉大國家的責任」，拜登說：「我們不能讓哈瑪斯、普丁這樣的恐怖份子贏。」