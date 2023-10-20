22歲胡姓男子18日開車載著女友，從台中1間汽車旅館退房離開時，遭埋伏的何姓男子連開2槍，子彈射穿鈑金，胡男左膝蓋及右腳踝各中1槍，他為躲避追殺，竟負傷忍痛，一路從台中駕車北上回板橋亞東醫院就醫。何男隨後攜械至新北市警新店分局投案，訊後依殺人未遂及違反槍炮彈藥管理條例送辦，經檢方聲押後，法院裁准羈押。

警方調查，中槍的胡姓男子是竹聯幫仁堂明仁會三峽分會註記成員，號稱「三峽小霸王」，今年5月才假釋出獄。18日凌晨胡男與女友到北屯吃燒肉，再入住西屯某汽車旅館，女友將相關內容放上IG限時動態，何男掌握兩人行蹤後，臨時起意租車帶著作案槍枝南下，凌晨5時就埋伏在汽車旅館外。

下午2時許，胡男駕車離開摩鐵時，何立即驅車上前衝撞，隨後朝駕駛座車門連開2槍，命中胡男左膝蓋及右腳踝。胡男擔心生命危險，因此不顧傷勢，忍著疼痛，一路載著女友駕車往北逃命，但因傷口痛到受不了，找朋友到關西休息站載他返回新北市板橋亞東醫院就醫。轄區警方接獲通報，立即派人到醫院。

據了解，胡男與何男都在新北地區活動，2人之前因汽車有糾紛，何曾向胡男借車卻撞壞，胡向何索討10萬元修車費，何卻僅還6萬元，胡男找人揍何一頓，何心生不滿，掌握胡男在台中的行蹤後租車南下埋伏。

而開槍的何男則在當日下午4時20分，攜帶1把手槍及10多發子彈，至新店分局碧潭派出所投案，訊後依殺人未遂及違反槍炮彈藥管理條例送辦，由檢方聲押獲准。