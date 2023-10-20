照鏡子發現長出白頭髮超緊張，營養師高敏敏表示，白頭髮的出現與壓力、營養不足和生活習慣差有關，想養出烏黑秀髮、減緩長白髮的速度，建議要多補充優質蛋白質、維他命B群、維他命E、礦物質鋅、鐵質以及礦物質銅等6種營養，另外就是要避免抽菸喝酒的壞習慣，並養成規律運動的習慣，提升新陳代謝。

營養師高敏敏分享，有些人明明沒有很老卻不斷長白髮，真的很驚悚，而長白頭髮不僅跟壓力有關，營養不足、生活習慣差也都會導致白髮生長。想擁有烏黑亮秀髮、減緩白髮冒出來的速度，建議可多補充優質蛋白質、維他命B群、維他命E、礦物質鋅、鐵質以及礦物質銅等營養。

高敏敏表示，首先，頭髮最重要的基底「酪胺酸」，同時也是黑色素的原料，可吃優質蛋白質補充，像雞蛋、雞胸肉、鮭魚和豆製品；另若缺乏B群易有早發性白髮，推薦大家適量補充綠色蔬菜、全穀飯以及燕麥胚芽；維他命E則可幫助抗氧化，減少壓力性白髮，能透過補充堅果、芝麻與好油來獲取。

高敏敏指出，礦物質鋅是合成黑色素的重要原料之一，推薦大家吃牡蠣、蝦與肉來補充；鐵質能將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦食物為鴨血、紅莧菜和豬肝；最後則是礦物質銅，是生成黑色素的必要原料，可透過吃可可豆與黃豆來補充。

營養師推薦補充6類營養，養回烏黑秀髮。（圖／高敏敏提供）

高敏敏也說，除了營養要補足之外，也要避免不好的生活習慣，長期抽菸喝酒的人 易讓體內自由基偏高會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成、甚至破壞毛囊細胞，造成白頭髮，並產生掉髮的症狀。

高敏敏表示，新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，使得白頭髮開始增多，因此建議大家在家的時候，也要多活動提高代謝率、放鬆心情。

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