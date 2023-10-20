自從上周10月14日藍白合會前會後，藍白在野陣營的結盟仍沒有共識。中廣董事長趙少康昨(19日)在節目中直言，很多選民現在是很生氣，認為「談半天談不了，算了不談了、到時候拚吧」，這聽起來好像很義憤填膺，但其實「很危險」。

趙少康昨在《少康戰情室》中指出，選民現在不是說冷感，很多選民現在是很生氣，認為「談半天談不了，算了不談了、到時候拚吧」，這聽起來好像很義憤填膺，「很危險」，因為你再拚，以目前這情況，如果在野黨2、3個參選人去拚，沒有一個會贏的，民眾黨總統參選人柯文哲可能說只有我能贏，但那個是只有他跟民進黨總統參選人賴清德比的話，可是國民黨總統參選人侯友宜不會退，所以基本上只要不合，我跟你保證不會贏。

因此趙少康認為，在這種情況下，義憤填膺說我們拚到底，現在確實也聽到很多這種聲音，甚至很多立委都已經受到這種壓力，很多基層都跟他說不要跟他合了、打到底，已經聽到很多這種聲音了。

趙少康表示，冷靜想一想，還是稍安勿躁、不要意氣用事，你不贏其他都是空的，大家都各讓一步、各取所需、各盡所能。