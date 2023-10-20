小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電19日召開法說會，在匯兌收益及3奈米先進製程助攻下，第三季每股稅後純益（EPS）8.14元，創今年新高。總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號，強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」，今年財測目標與資本支出維持不變，2024年將有健康的成長動能。明年展望看好的消息傳出後，台積電 ADR一度狂噴近6%，隨後漲幅收歛，終場大漲3.69%。

此外，台積電也打破市場下修傳言，今年資本支出維持320億美元，並強調約七成投入先進製程技術，且明年CoWoS先進封裝產能將較今年增加逾一倍。

【1】春燕現蹤！魏哲家唱旺2024

魏哲家指出，第三季客戶對庫存控制維持謹慎看法，然已有急單湧現，特別是在手機／PC出現早期復甦跡象；另第四季AI需求仍然強勁，從台積電角度來看，供應上仍有瓶頸，努力增加供給以滿足客戶。他更直言，明年對台積電來說會是健康成長的一年。

【2】難如登天！金控用公積配息須過五關

金控想動用資本公積配現金股利將難如登天。在思考一年後，金管會19日預告金控若要動用法定盈餘及資本公積配息，須「過五關」，即配息之後，一是法定盈餘公積仍要逾股本50％，二是維持高資本適足率（如金控要有120％），三是各項提存與準備金符合法定要求，四是雙重槓桿比、負債資產比、財務槓桿度低於115％、15％、105％，第五關即金管會保有最後准駁權。

【3】黃仁勳密集訪台廠 表態不放棄中國市場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程即將進入尾聲，除18日公開出席鴻海科技日活動外，亦與台積電創辦人張忠謀及其夫人餐敘，並密集與主要伺服器供應商，包括廣達、華碩、技嘉、英業達和緯創等高層會面。

【4】晶片新禁令...中企火線掃貨

AI伺服器市場持續加溫，美、中兩大市場皆供不應求，後市並持續看增。近日隨美方再擴大禁銷中國之HPC／AI晶片清單，研調機構認為，這將促使中國相關業者於緩衝期內加速掃貨，同時也可能促使輝達（NVIDIA）考量將如A800、H800等產品優先挪給中國客戶使用。

【5】陸拋售美債 避險資金湧進美元

在美債殖利率持續飆高之際，海外債主動向全球關注。美國財政部當地時間18日公布8月國際資本流動報告（TIC）顯示，美國海外第二大債主的中國連續五個月減持美債，當月減持164億美元，連續第4個月減持美債逾百億美元，使持倉規模降低至8,054億美元，創2009年5月以來最低。