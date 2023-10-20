中國駐以色列大使館公眾號「以館為家」 20日消息稱，目前，新一輪大規模以巴衝突愈演愈烈，以色列宣布進入「戰爭狀態」，當地安全形勢更加嚴峻複雜。據瞭解，在以中資企業堅持以人為本，安全第一，正安全有序組織單位員工搭乘商業航班回國。

鑒於當前在以安全形勢更加複雜，不確定因素進一步增多，中國駐以色列使館建議在以中國公民利用商業航班仍在運營時機盡快回國或離境，以規避風險，確保安全。

有條件的人員，也可在保證安全的基礎上選擇自駕等方式通過有關陸路口岸離境。

另外，19日，中國駐以色列使館負責領僑事務的參贊朱德中受大使蔡潤委託，專程赴醫院看望在新一輪大規模以巴衝突中受傷的中國公民。

朱德中代表蔡潤和使館對傷者表示慰問，詳細詢問傷者恢復情況，叮囑傷者安心養傷，有需要隨時與使館聯繫。朱德中感謝院方救治，要求院方全力醫治、悉心照料傷者。受傷中國公民感謝關心關愛，表示將全力配合治療，爭取早日康復出院。