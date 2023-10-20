蘋果新開賣的iPhone 15系列機種在大陸銷售陷入苦戰，初期銷量比上一代機型減少近5%，日經中文網以「iPhone15在大陸苦戰，華為攻勢猛」為題撰文分析華為追趕蘋果的現況。

報導指出，iPhone 15在大陸銷售不佳，反觀華為2023年內集中生產1000萬支新款智慧手機，到2024年，整體規模將達到翻一倍的6000萬支，追趕蘋果。

令人擔憂的是iPhone 15的大陸市場，香港調查公司Counterpoint截至10月17日前發布的推算，在iPhone 15上市後的17天內，其在大陸的銷量比去年的機型減少4.5%，這會抵消歐美強勁的銷售。

值得關注的是， 蘋果與美國晶片巨頭高通簽訂的晶片採購合約延長3年至2026年，一家供應商分析稱，這代表iPhone「至少3年內無法實現大的改變」。與此同時，華為正在加快高功能智慧手機「Mate 60 Pro」的增產，蘋果面臨日益嚴峻的挑戰。

報導提到，華為新機搭載被歸類為尖端產品的7奈米晶片，雖然與蘋果iPhone 15搭載的3奈米晶片相比，這是落後兩代的技術，仍給世界帶來了衝擊。