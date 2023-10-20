中國駐英國大使館20日消息，英國夥同美國等少數國家在第78屆聯合國大會第三委員會審議人權問題時對中國無端指責，遭到中方嚴厲駁斥以及廣大開發中國家和友好國家的強烈反對。英國、美國等少數國家抹黑中國人權狀況的圖謀再遭慘敗。中國駐英國大使鄭澤光當地時間19日發表新聞聲明，強烈譴責英方上述惡劣言行。

鄭澤光聲明指出，英方不顧中方強烈反對，執意在聯大三委搞涉疆問題共同發言，對中方無端指責，干涉中國內政，中方對此強烈譴責、堅決拒絕，並已向英方提出嚴正交涉。

聲明稱，新疆事務純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。當前新疆社會穩定、經濟繁榮、民族團結、宗教和睦、民生改善，這是任何不帶偏見的人都能看清的基本事實。英方在聯大三委翻炒所謂涉疆人權問題，散布謊言和虛假資訊，目的是要搞亂中國新疆地區、詆毀中國形象，但英方的謊言早已破產，英方的圖謀註定失敗。在聯大三委，上百個國家發出了強烈呼聲，反對把人權問題政治化，反對藉人權問題干涉中國內政，充分表明國際社會的人心向背，充分證明英方的惡劣做法失道寡助，不得人心。

聲明表示，英方以人權為藉口攻擊中國，掩蓋不了英國自身在人權領域存在的嚴重問題。近年來，英國國內種族歧視事件層出不窮，侵犯少數民族和難民權利的情況大量發生。對外，英國動輒干涉他國內政、侵犯他國人權，可謂劣跡斑斑。英方非但沒有對此好好反省、糾正錯誤，反而濫用聯大三委機制無端攻擊別國、轉移視線，這套把戲只會欲蓋彌彰、自取其辱，純屬做白日夢。

鄭澤光稱，英方藉人權問題阻撓中國發展的圖謀不可能得逞。在中國共產黨的領導下，中國人民正走在實現中華民族偉大復興的康莊大道上。中方對自己選擇的中國特色社會主義道路有著強大的自信，對中國的未來充滿希望。將堅定不移沿著這條道路走下去，不斷鑄造新的輝煌。中國將繼續堅持以人民為中心，在推進中國式現代化進程中不斷提升人權保障水準，促進人的自由全面發展，並為推進國際人權事業健康發展作出更大貢獻。

只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，中英關係才能健康穩定發展。中方敦促英方認清形勢，糾正錯誤，停止干涉中國內政，不要在錯誤和失敗的道路上越走越遠。