過去曾是日本女團AKB48「神7」成員之一的36歲女星篠田麻里子，在2019年閃嫁企業家老公後隔年就生下寶貝女兒。未料，她疑因外遇偷吃而宣布離婚，還利用生理期APP來記錄出軌的「愛愛次數」，之後結束4年短暫婚姻。近日，日媒報導，篠田麻里子將加入新的連續劇演出，角色設定竟與現實相同「不忠的妻子」，讓網友看完非常震驚。

篠田麻里子受外遇影響，淡出演藝圈，但仍活躍於社群平台，前陣子才來台同框《木曜女神》阿部瑪利亞。近日，《週刊女性》報導，篠田麻里子將出演朝日電視台預計明年１月播出的連續劇，飾演出軌的女主角。該劇為改編漫畫「永不離婚的男人（離婚しない男）」，故事講述一名在報社工作的男主角，為了爭取愛女的監護權，並與沉迷外遇的妻子展開壯烈戰鬥的漫畫。

而原作中，女主角不知情老公在外進行拍攝工作，她到大街上與外遇對象去旅館開房間，被老公近距離目睹、拍攝下出軌情況。編劇表示「暫且不論和現實中篠田麻里子的共通點，肯定會引起話題」。

早前，根據日媒《女性SEVEN》報導，篠田麻里子被丈夫懷疑出軌，對象是旅行社的已婚總裁，知情人士透露，篠田麻里子的老公除了利用她外出時，使用她放在客廳的iPad查詢兩人LINE的聊天紀錄外，也下載她用來記錄經期的APP，只要出現「愛心」符號就是與丈夫行房的日子，「打針」符號則懷疑是與外遇對象發生性關係的時間。但事後，篠田麻里子透過個人IG發文駁斥，在這段時間裡一直選擇沉默是為了保護家人，也婉拒了媒體的採訪，但她也強調「我沒有出軌，即使站在法庭上，也會這樣主張」對於私事造成的騷動深感抱歉。