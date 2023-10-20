聯準會（Fed）主席鮑爾示警美國通貨膨脹率「還是太高」，衝擊主要指數都收低，台股今(20)日早盤下跌逾70點，約來到16374.39點。

台積電19日召開法說會，今年財測目標與資本支出維持320億美元不變，總裁魏哲家釋出2024年景氣春燕的訊號，強調智慧型手機與個人電腦已見到需求穩定的「早期跡象」，台積電 ADR一度狂噴近6%，隨後漲幅收歛，終場大漲3.69%。

台積電ADR逆勢大漲，在費半成份股中漲幅最大，台股現貨方面，早盤上漲4元至550元 。聯電漲0.5%挑戰收復50元大關。AI概念股表現弱勢，緯創、廣達、英業達跌逾1.5%。

道瓊工業指數下跌250.91點或0.75%，以33414.17點作收。標準普爾500指數下滑36.60點或0.85%，收4278.00點。科技股那斯達克指數下跌128.12點或0.96%，收13186.18點。費城半導體指數下挫45.68點或1.34%，收3367.77點。