女星茵芙2019年結束2年的短命婚姻，今年7月認愛八點檔男星楚翔，她表示怕戀情見光死，選擇保持低調，不過她昨(19日)罕見公開合照，接著甜蜜放閃：「謝謝這個世界有你存在」，充滿粉紅泡泡的氛圍，讓眾人紛紛獻上祝福。

昨天正逢楚翔36歲生日，茵芙曬出合照放閃，只見她倚靠在男方肩膀上，還挽著對方手臂，雖然以背影示人，仍藏不住甜蜜氛圍，接著寫下：「我們總是一起」，她表示兩人總是互相陪伴，一起嘗試人生的許多經歷，隨後向對方感性告白：「可以肆無忌憚去做自己想做的事情，真的很幸福，謝謝你總是支持我鼓勵我，謝謝你總是讓我輕鬆自在，謝謝這個世界有你存在」，文末更hashtag楚翔，祝福對方生日快樂。

貼文曝光後，留言區湧入圈內好友的祝福，像是璟宣和米可白都直呼：「長螞蟻」，林健寰表示：「生日快樂，恩愛一輩子」，林昀希則是附上三個愛心符號，其他網友也湧入留言：「哇！這對才子佳人，祝您們幸福呦」、「祝你們一直幸福快樂」、「好搭~要一直幸福下去喔」、「我的墨鏡呢！！！我的女神姐姐要幸福」。

茵芙認愛楚翔後，被部分網友質疑男方知名度及收入都遠低於她，對此，她霸氣護愛：「錢對她不是那麼重要，她享受的是生活、過日子的感覺」，接著強調：「我覺得相處開心比什麼都重要」。