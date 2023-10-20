三義鄉邱姓民眾遭搶案，苗栗警分局員警會同台中市警方6個小時後逮捕3嫌宣告破案。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

三義鄉邱姓民眾在便利商店前遇搶，龍騰所員警查出嫌犯駕車逃逸。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義鄉一名邱姓男子，日前與不明人士洽談投資事宜，雙方約好在三義鄉台13線木雕南街一家便利商店面談，結果邱某到場，突然跳出1名陌生青年，二話不說動手就搶邱某裝盛百萬現金的皮包，邱奮力護鈔，附近民眾聞聲趕來協助擊退搶匪，轄區苗栗警分局據報迅速追查，發現搶嫌開車往台中市逃逸，苗警立即向台中市警局通報，台中市警局長李文章立即指示所屬第3分局全力協助，合力在6個小時後逮捕梁姓、李姓及黃姓等3名嫌犯，正深入清查行搶動機。

苗栗警分局龍騰派出所於10月13日午間接獲邱姓民眾報案，聲稱自己在距離派出所不遠的1家便利商店前，遭陌生男子搶奪內有現金100多萬元的手提包內，雙方發生激烈扭打，幸好附近民眾聞聲趕來協助擊退搶匪，嫌犯才開車落荒而逃。

據了解，邱某表示當天因與友人討論投資事宜，與對方相約在三義鄉台13線木雕南街的便利商店面交款項，他依約到場，突然有1名青年衝出，不發一語出手就搶奪強奪邱某的手提包，邱奮力保護提包，與嫌犯激烈扭打倒地，嫌犯一度拖行數公尺，幸好邱某全力護包才未被搶走，但也造成邱某手肘、背部及二側膝部挫傷，附近民眾聞聲趕往協助，嫌犯愴惶逃逸，邱某才保住辛苦積蓄。

龍騰所員警受理後立即通報分局組成專案查辦，並報請苗栗地檢署檢察官楊岳都指揮偵辦，經調閱案發現場周邊監視器，發現嫌犯駕駛懸掛變造車牌的車輛逃往台中市區，苗栗警方立即通報台中市警局第三分局，台中市警局長李文章獲報指示第3分局全力支援本案。

兩方員警順利在當天17時，在台中市北屯路附近逮捕負責開車的梁姓犯嫌，稍後再於台中市區拘捕李、黃等2名共犯到案，全案在發生後6小時內便告偵破，警方詢訊後依強盜罪嫌移送苗地檢察署偵辦聲押，獲苗栗地院裁定羈押。由於全案發生過程仍有相當疑點，檢方指揮苗栗警分局持續追查嫌犯行搶動機中。