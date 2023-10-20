美國信評機構「穆迪」（Moody's）以以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）「出乎意料的暴力衝突」為由，將以色列政府的A1信用評級列入降級審查。

法新社報導，穆迪今天在聲明中說，哈瑪斯本月7日對以色列南部發起致命突襲，引發嚴重衝突，「使得更持久且實質信用影響的可能性升高」。

根據以色列官員說法，超過1400人在這場攻擊中喪生，大多數是在哈瑪斯第一天突襲中遭到槍殺、肢解或燒死的平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）發動一連串報復性空襲，造成至少3785名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是平民。

受這波戰事影響，穆迪宣布將以色列政府多項信用評級列入降級審查，包括長期外幣和本地貨幣評級。

穆迪說：「以色列的信用結構已在過去的恐怖攻擊和軍事衝突證實可迅速復原…然而，當前軍事衝突的嚴重性，使得更持久且實質信用影響的可能性升高。」

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings Ltd.）17日宣布將以色列的A+本外幣發行人違約評級列入負面觀察名單。

惠譽在聲明中提到：「以色列當前衝突擴大的風險升高，包括在持續一段時間內與多個行為者爆發大規模軍事對抗。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1121020