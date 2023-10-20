大學的學生會費爭議，台北高等行政法院作成指標性判決，台灣師範大學吳姓博士班學生拒繳學生會費遭學生會告上法院，合議庭判決駁回吳的上訴，判決吳須給付700元學生會，及2021年10月24日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，全案確定。

台灣師範大學學生會提告指控，吳姓博士班學生是學生會之當然會員，負有繳納學生會費之義務，學生會以吳欠繳2020年度及2021學年度之學生會費共計700元，向法院聲請核發支付命令，獲准予核發。

吳不服聲明異議，法院民事庭審認本件屬於公法事件，轉由行政法院審判，台北地方法院行政訴訟庭審理後，判決吳須繳交700元，吳不服提上訴。

北高行政法院維持原判決，認定學生自治確實屬我國教育之核心目標之一，應屬重要之公共利益，學生繳交會費能使學生會有自主且穩定之經費來源，學生會始得以運作並發揮其發展學生自治之功能，其手段與目的間應有實質關連。

合議庭認為，吳應有繳納學生會會費之義務，原判決斟酌全辯論意旨及調查證據結果，據以准許台師大起訴之請求，於法核無不合，判決駁回吳的上訴，全案確定。