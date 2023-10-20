為協助中小企業導入數位服務應用，提高企業生產力和競爭力，臺北市政府將於10月25日於IEAT會議中心舉辦首屆「台北產業數位應用博覽會」，現場將規劃6大應用領域、11大主題講座，匯集超過30家資服業者，從CRM、ERP、BI到最夯的AI、軟體機器人等，助企業一次掌握提升競爭力之鑰！博覽會免費參加，名額即將滿額，歡迎全產業企業踴躍報名：http://bit.ly/46vFRrE

「2023台北產業數位應用博覽會」提供6大數位應用領域，包括：網路商務、數位客服、行銷推廣、內部管理、數據決策、製造營運，媒合多方資源，針對應用趨勢及關鍵，深入剖析實踐之道，給予企業全新賦能。逾30家知名資訊服務業者，如AWS、亞馬遜全球開店、QSearch、叡揚資訊、錫諾系統和Super8等，將分享數位轉型解決方案，提供超過200個導入方案，給予全方位的生態資源。

博覽會現場還將舉辦11場專屬講座，由專業經理人、教授全程導讀，包括：AWS、阿瘦皮鞋、中華海洋生技、奧丁丁、貝殼放大...等30位行業專家，集結各大領域專業於一堂，針對應用趨勢及關鍵，一同拼湊數位藍圖，全面剖析實踐之道。講座將涵蓋「數位趨勢」、「數位觀念」、「數位應用」以及企業轉型歷程和成功經驗等不同主題，旨在協助企業全方位掌握數位解決方案，實現智能應用，為企業競爭力規劃新方向！