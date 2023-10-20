台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，前行政院長蘇貞昌酸「選對人很重要」，桃園市長張善政則回嗆，產業發展淪落到政治口水是非常糟糕的事情。媒體人羅旺哲昨(19日)談到此議題時指出，不管是航空城還是龍潭的台積電議題，讓大家既視感非常的深，政府從頭到尾有沒有做好規劃?不能沒有做好規畫以後，甩給地方，叫張善政去幫你收這個爛攤子，「這一定就是政治鬥爭」。

羅旺哲在節目《57爆新聞》中分析，把時間往前推，本周一開始，民進黨在打台中捷運、要打市長盧秀燕，結果現在要轉而打桃園張善政，「在摧毀藍營的地方明星首長」，因為現在要動國民黨總統參選人侯友宜動不了，等於動盧秀燕、張善政，來個隔山打牛，要摧毀國民黨的地方明星，喚醒民進黨支持者出來投票。

台積電宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期，國科會主委吳政忠18日指出，依照規畫要到116年才會進入土地徵收階段，屆時地方政府的角色才會變得吃重；羅旺哲就說，「如果今天桃園還是民進黨執政，同樣沒有下文嘛，台積電也照樣不會來這邊設廠。」