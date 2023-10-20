美聯冠軍賽G3敲進雙安、2打點，幫助太空人搶回1勝，專任指定打擊的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）稱職扮演第4棒角色，《FOX Sports》球評「老爹」歐提茲（David Ortiz）也替他封上「Baby Papi」的稱號：「每次看到他都讓我很激動，就好像我在照鏡子一樣。」

同樣為左打重炮，體型也相當類似，且在10月的大舞台上，兩人都是讓對手相當頭痛的人物。2022年進入名人堂的歐提茲，一共為紅襪帶回3次世界大賽冠軍，季後賽生涯累積2成89打擊率、17轟及61分打點，打點數和前洋基隊長吉特（Derek Jeter）並列季後賽史上第5。

阿瓦瑞茲生涯5個大聯盟賽季，都能跟著球隊闖進美聯冠軍賽，本季7場季後賽打擊率高達4成07，外帶6轟、10打點，攻擊指數也是可怕的1.615，如果沒有在G3被塔維拉斯（Leody Taveras）沒收那支全壘打，阿瓦瑞茲的數據將更加亮眼。

在7戰4勝制的系列賽中，先吞下主場2連敗，最後能逆轉取勝的只有1985年皇家、1986年大都會以及1996年洋基，但都是發生在世界大賽的場合，如果太空人能從美聯冠軍賽脫穎而出，將會是大聯盟史上首次壯舉。