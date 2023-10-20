台中太陽餅文化節10/21登場 限量買一送一再享三大優惠。圖/台中市政府提供

台中市政府經濟發展局舉辦的「2023台中太陽餅文化節」將於明天（21日）在文心森林公園登場，今年活動以「呷餅野餐趣」為主題，除現場78家業者祭出限量買一送一優惠，還有500元兌換600元限量優惠抵用券、消費滿3000元直接送限量好禮，以及消費滿500元抽iPhone、70吋電視及糕餅禮盒等三大加碼優惠，歡迎民眾來逛市集、品嘗糕餅，享受悠閒野餐時光。

經發局長張峯源表示，台中是「糕餅之都」，百年產業文化傳承的「不只是技藝，而是生活」，其中又以太陽餅與台中鏈結最深，每年10月第三周的「太陽餅文化節」已成為年度重大慶典活動之一，匯集各式經典太陽餅、糕餅、創意甜品及伴手禮，今年太陽餅文化節除了承襲提袋採購熱潮外，也邀請茶、咖啡、飲品及冰品業者，讓民眾在現場以野餐氛圍即刻享受美食甜品，讓糕餅文化成為品味生活之一。

經發局說明，今年共有78家業者參與設攤，包含經典糕餅品牌元明商店、嘉味軒、陳允寶泉、阿聰師、薔薇派、太陽堂老舖、敏秀烘焙坊；還有歐客佬咖啡、3點1 刻、茶境天使、小葉咖啡等咖啡茶飲；另台中好甜、經典伴手禮品牌同樣精彩，包含澎沛萃茶、PINTRUE品醋迷、左心房、密友冰棒、巴部屋、旅禾泡芙、熊介巧、小林煎餅、大呷麵本家、正昇豆腐乳等，各家優惠數量有限，歡迎民眾踴躍參加。

經發局表示，為了使糕餅文化向下扎根，活動當日還有兩場次可愛造型糕餅DIY體驗(12時30分、14時30分)，限國小以下報名，各場次30分鐘前開放現場排隊、限額30名；另市府衛生局也將進行菸害防制宣導，將在現場設置闖關遊戲，適合家人朋友在寓教於樂中歡度週末，歡迎民眾攜帶野餐墊，一起到文心森林公園吃餅享受野餐慢活時光。