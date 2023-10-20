高血壓平時沒有明顯的症狀，往往健檢或就醫時，病人才發現自己早是高血壓一族。血壓長期偏高，容易引起中風、心血管疾病，定期量血壓是根本防治的重點。

將近40歲的陳先生，某天在深夜發燒，而且全身不適。到醫院掛了急診、做了檢查，雖然不是嚴重的疾病，但卻意外發現，自已的血壓竟高達160／100mmHg，已經是第二期高血壓，有可能發生心臟病或中風，需要藥物控制。

讓陳先生驚訝的是，雖然他176公分身高、88公斤，BMI為28.5的身材屬於過胖，但高血壓的症狀，似乎不曾出現在他身上，他很少感覺到不舒服。

像陳先生這樣的人其實不在少數。衛福部國健署統計，18歲以上成人的高血壓盛行率達25.06％，平均每4人中就有1人罹患高血壓。根據106年成人預防保健服務的資料，40歲以上、自認沒有三高、心臟病及腦中風等病史的成人，高達39萬人是透過健檢，才發現自己有高血壓。

●無症狀高血壓 潛藏危機

高血壓經常沒有症狀，有人和高血壓相伴多年都毫無所知。即使血壓異常升高，也因為身體沒有不適而無感，因此延誤治療。甚至有人第一次發生症狀，就是中風。

高血壓造成的後遺症相當多，影響的器官包括腦部、心臟、腎臟和眼睛等。

血壓增高，使得動脈血管內膜增厚，管壁硬化狹窄。而且血液流經動脈的阻力增加，長久下來影響心臟功能。另外高血壓也會破壞腎臟血液循環，影響腎功能，還會引起眼睛視網膜病變。

家醫科醫生維亞斯（Neha Vyas）說，高血壓病患會有頭痛、頭暈、耳鳴、心悸等，嚴重者會噁心、嘔吐、昏迷。「但是很多疾病也都會出現這些症狀，很難區分。」儘管如此，美國心臟協會AHA仍提醒，有以下3種症狀，要當心高血壓已經找上門：

1、眼白有血

指的是結膜下出血，原因除了外力撞擊、凝血功能異常導致，高血壓和糖尿病也會導致眼睛血管脆弱，導致破裂出血。多數結膜出血的病人，在發生時毫無知覺，即使有感，也只是微微刺痛。

2、臉色泛紅

日曬過久、氣溫太冷、吃太辣和保養品刺激，都可能會造成臉頰泛紅。但一旦血壓升高，造成臉部的血管擴張，連帶也會臉紅。

3、頭暈

高血壓不會直接造成頭暈，但一旦出現，連帶四肢行動不協調、走路歪斜，很可能就是中風的前兆，而高血壓就是中風的病因之一。

AHA也提醒，有些突如其來的症狀，也是血壓突然飆高的徵兆，包括：劇烈頭痛、喘不過氣、流鼻血、以及嚴重的焦慮感。如果此時測得的血壓數字高於180/120 mmHg，一定要馬上就醫。

●定期量血壓 不超過120／80

根據衛福部2018年的調查， 高達24％的成人，過去一年從未量過血壓，18到29歲的年輕族群更高達34.2％。

定期量血壓是高血壓的基本防治，健康成年人每年至少要量一次血壓。若有高血壓家族史，又屬肥胖體型者，更要定期量測。當收縮壓高於140mmHg、舒張壓高於90mmHg，就代表有高血壓的風險，需要就醫檢查，並做好血壓管理。

●這些對策 避免高血壓上身

均衡飲食：低油、低糖、低鹽及高纖飲食。

維持健康體重：研究顯示，每減掉10公斤，血壓會降5～20mmHg。因此BMI要保持在18.5～24之間。

規律運動：各種有氧運動，包括健走、慢跑、爬山、游泳、騎車、健身操、瑜伽等，都有益於控制血壓。

戒菸：抽菸會增加血管中的低密度膽固醇（俗稱壞膽固醇），造成動脈硬化，使血管收縮狹窄，增加罹患心血管疾病風險。

限制飲酒：少量的酒精有助於降低血壓，一旦過量，高血壓風險就隨之增加。一天攝取的酒精量避免超過一瓶啤酒、或是120cc的紅酒。

維持正常睡眠：長期失眠會導致血壓上升，維持良好睡眠的質與量，有利穩定血壓。

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