烏骨雞酒是當地知名產業鏈產品之一，圖為示範撈出正在酒中浸泡製作的烏骨雞。（吳泓勳攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

江西省吉安市轄下的泰和縣具備完整烏骨雞產業鏈，除包含熟為人知的烏骨雞酒之外，在時代進步之下，更增添許多以烏骨雞為基礎打造出如咖啡、糕餅、甚至是調味品等新產品，進而成為讓當地具獲利與發展潛力的「烏金雞母」。

舉例來說，當地的江西白鳳酒業公司前身是江西省泰和酒廠，始建於1956年，中間歷經改名與民營化等挑戰，主打的就是以當地泰和烏骨雞加上各種中藥所釀的烏骨雞酒，調查每年生產能力2萬噸，有萬噸儲酒能力，其中地下酒窖5000多噸。

而在新產品開發上，目前當地也已有近20家泰和烏股雞企業的產品進駐，像是泰和傲聽鳥雞發展公司的活雞、冰鮮雞、雞蛋；江西陂途泰和烏雞發展公司的鹽焗烏雞蛋、滷烏雞翅、滷烏雞爪、滷烏雞翅根、辣子烏雞、烏雞布丁等小吃，甚至還有烏雞麵條、泰和烏雞老母雞（煲湯）等用途。

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