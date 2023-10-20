美國擴大禁止先進半導體輸入大陸的範圍，輝達旗下有不少產品受到限制，除了降規版專門輸中的GPU A800及H800晶片之外，熱門遊戲顯卡RTX 4090也受到管制，此事震撼大陸玩家掀起搶購潮，多家商店與線上商城都已經缺貨，價格已經飆到定價的3倍。

南華早報報導，RTX 4090顯示卡於去年9月推出，採用5奈米晶片技術生產的頂尖GPU，輝達網站也顯示，該GPU可以提供3D渲染和8K影像編輯軟體提供更強、更高效的創造力與生產力，甚至為個人電腦提供完美的遊戲體驗。

此禁令讓許多玩家相當緊張，紛紛上網或到店面搶購，只見多家線上商城都已顯示缺貨，但也有少部分商家有現貨可賣，部分售價已經拉高到人民幣4至5萬之間，幾乎是輝達定價的3倍。

業者表示，沒人知道未來會發生什麼事，所以我會建議我的客人能買就先買。美國擴大禁令的影響仍有待觀察，美國商務部的豁免條件上也提到，允許出口消費性應用晶片，代表RTX 4090依然可以在大陸零售，但禁止進行生產活動。

若此事成真，台灣製造商華碩、技嘉、微星或許透過轉移生產地就能解決，但當地製造商就會面臨較為劇烈的衝擊。