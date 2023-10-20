一名印度錫克教分離主義者在加拿大境內被殺，引發兩國激烈爭端。加拿大今天表示，已自印度召回41名外交官員。

法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，印度政府計劃於明天撤銷除了21名加拿大外交官和其家屬以外所有人的外交豁免權，因此加拿大方面不得不撤離41人。

趙美蘭說：「我們已協助他們安全離開印度…意即我們的外交官及其家屬現已離開。」

加拿大政府今年9月公開指稱加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）6月在溫哥華附近遭殺害一事與印度情報部門有關，印度和加拿大關係隨即急轉直下。

尼賈爾提倡從印度分離出來，另行建立錫克教國家。

加拿大要求印度配合調查，但印度否認前述指控，並採取反制措施，例如停止對加拿大人民的簽證服務。

加拿大也因此事驅逐一名印度外交官。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）9月在紐約說，印度願意檢視加拿大提供的任何證據。

加拿大約有77萬名錫克教徒，占全國人口比例2%左右，有團體呼籲創建獨立的「哈利斯坦國」（Khalistan）。

數百名錫克教抗議者9月聚集在印度駐加拿大使領館前，焚燒旗幟、踐踏印度總理莫迪（Narendra Modi）的照片。

錫克教分離主義運動在印度境內大致已無活動，印度安全部隊曾在1980年代使用致命武力鎮壓叛亂。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1121020