新北市一名黃姓房東指控，林姓男子以每個月20萬元向他租屋開設店面。林男開店後，因受到新冠肺炎疫情影響收入，因此希望房東要求減租，未料遭到拒絕。林男氣得在房子大門、外牆噴漆，「此處此屋鬧過鬼」，甚至又在外牆以噴漆留言「房東沒天良拐吞騙我錢」、氣得房東決定提告求償60萬元。法官審理後，判林男要賠償20萬元。

根據判決書，林姓男子在民國109年11月24日與黃姓房東簽訂房屋租賃契約，向原告承租新北市某棟房屋作為商用，雙方約定租期自110年1月7日起至112年2月6日止，每月租金為新臺幣20萬元，許男並應提供60萬元作為押租保證金。

未料林男因遭受新冠肺炎疫情影響營業及收入，遂向房東請求減租遭拒，竟心生不滿，在大門鐵捲門以喷漆方式留言「受詛咒鬼屋有鬧過鬼屍臭」，右外牆、後門外牆以喷漆方式留言「受詛咒鬼屋此處鬧過鬼」、「此處此屋鬧過鬼」。甚至又在外牆以噴漆方式留言「房東沒天良拐吞騙我錢」、

黃姓房東認為林男指摘他的出租屋鬧鬼屋、沒天良、拐騙房客及詐騙錢財等語，足以毀損他名譽，因此提告求償60萬。

法官審理後認定，林男噴漆寫下的留言確實會讓外人對房東投以異樣眼光，或產生不當聯想，已不法侵害他人名譽權的行為，房東依法求償並無不妥，裁定林男應賠償20萬元。