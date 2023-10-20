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就算這場熱身賽雙方都排出正規賽先發陣容，黃蜂實力明顯差上「綠衫軍」塞爾提克一大截！塞爾提克20日在今年最後一場熱身賽，交出先發五人得分全都上雙的平均且凶猛火力演出，最後以127比99輕鬆轟垮地主黃蜂，綠軍留下熱身賽3勝1敗戰績，接著迎接新球季開幕戰26日作客出戰尼克。

塞爾提克首節就靠傑倫布朗單節轟下13分的強大火力，很快擴大領先差距到兩位數，打完上半場，更以66比40大幅領先黃蜂，前3節結束，塞爾提克取得100比65絕對領先，也讓末節順理成章變成垃圾時間，黃蜂趁機趕緊追分，避免在自家主場輸得更難看。

儘管荷福德輪休沒打，塞爾提克今天這套先發陣容表現仍很優異，傑倫布朗最後攻下20分，懷特15分，波爾金吉斯14分、12籃板，塔圖與哈勒戴各有11分，看來塞爾提克總教練馬祖拉還須好好考慮是否要讓哈勒戴在正規賽續留先發陣容了。

黃蜂則以拉梅洛鮑爾16分最高，理查斯替補拿下15分，洛席爾14分，海沃德11分，索爾10分，看來明顯火力嚴重不足，畢竟主力前鋒邁爾斯布瑞吉斯還在處理家暴案件，目前還不知道他何時可以歸隊，且要服完10場禁賽才可以重新上場打球。