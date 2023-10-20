一中麥當勞、逢甲麥當勞與墾丁大街麥當勞都在今年熄燈，一名網友感嘆地說，一中與逢甲麥當勞他從小吃到大，真的很惋惜，也很好奇有沒有哪家麥當勞分店最不可能熄燈，意外掀起網友討論，不少人笑說「新竹的麥當勞吧！熄燈可能鬧飢荒。」

一名網友昨在PTT上分享，今年有3間指標性的麥當勞熄燈，分別是一中麥當勞、逢甲麥當勞與墾丁大街麥當勞。身為台中人，逢甲與一中麥當勞是他學生時代的回憶，而且出社會後仍時不時會去買來吃，沒想到連這樣的麥當勞都熄燈，讓他很驚訝，也很好奇全台這麼多間麥當勞的分店，有哪間最不可能熄燈？

貼文引起網友討論，不少人直接高喊新竹麥當勞。「新竹有台GG，不能停電，最不可能熄燈」、「新竹麥當勞倒了會饑荒」、「當然是新竹的」、「應該是新竹的吧！畢竟關掉以後就沒有美食了」、「新竹麥當勞是排隊美食」。

另也有網友們點名其餘的分店，「政大那間，薯條再難吃都不會倒」、「民生東路，全台第一家你敢嘴」、「台北車站前那間吧」、「國父紀念館對面的」、「台北第一家吧！賭個機率 XD」。