圓展與艾思通的技術合作，簡化了視訊會議的流程，讓視訊會變得更簡單、高效。圓展視訊會議解決方案提供遠端與會者高品質、流暢的遠距協作體驗，而艾思通無線視訊解決方案，則簡化會議室與會者的操作流程。只需將圓展視訊會議攝影機連接ASTROS Station，再將ASTROS Pod插入電腦，並且開啟Microsoft Teams或Zoom等視訊會議軟體，即刻開始一場高效的視訊會議。這一技術合作讓企業能夠在視訊會議中達到高效溝通，滿足各種大小會議室的需求，營造融洽的工作環境。

圓展科技資深處長郭昱廷指出：「圓展正式與艾思通展開合作，建立一套高效解決方案，縮短與遠端與會者的距離，實現即時互動。這次的合作將圓展視訊會議攝影機和艾思通ASTROS無線視訊的優勢結合起來，進一步協助企業實現高效率工作，激發創新思維。」

艾思通科技副總經理Allie Liu指出：「艾思通致力於提供卓越的視訊協作體驗，我們最主要的目標是在會議室內實現高效率的協作，與圓展始終將客戶體驗擺在優先順位的初心不謀而合，因此非常期待此次與圓展的合作。透過技術整合了雙方的解決方案，大幅提升視訊會議新體驗。圓展視訊攝影機優異的鏡頭與音訊的設計，與ASTROS無線視訊技術完美融合、無縫結合，為使用者帶來無與倫比的專業視訊會議體驗。」