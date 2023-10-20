大同集成強調公司高度重視台糖智慧豬舍建置案，以最優秀的團隊及品質至上的態度執行，期能創造現代化農業循環經濟之台灣典範，並增進畜殖場環保效益。

大同集成指出，公司對下包商一視同仁，在要求品質的同時，亦給予適時適當的協助，工程品質認定，公司向來遵從業主及政府採購法監造查驗執行，對於瑞祥開發企業的逾期施工，亦遵循承攬合約所規範的約定罰則予以管理。

今年2023年初，大同集成公司提供『提早完工激勵獎金』予瑞祥開發企業，以最高340萬元希望激勵提前完工，但因瑞祥開發企業自身資金調度發生嚴重財務問題，使其配合供料廠商停止出料、工班亦停止出工，導致嚴重影響工程進度達半年之久。

大同集成公司黃啟暘副總經理表示，一般契約以月計價，為協助解決瑞祥開發企業資金不足問題，特以週付款方式協助瑞祥開發減緩資金壓力，大同集成並多次進行代僱工，工班薪資直接由大同集成公司先行支付。

截至今日，大同集成公司已給付共七期的工程款予瑞祥開發企業，大同集成亦依約給付瑞祥文書處理費，惟瑞祥開發企業缺乏能力完成政府採購法訂定的請款必要資料，且大同集成尚須另派人手協助該公司請款作業。第八期款項則因瑞祥施作品質瑕疵，未達政府採購法三級品管查驗合格條件，大同集成公司無法付款。又，瑞祥開發因逾期罰款至9/30止，已達新台幣4074萬6411元，為保障公司權益，該期款項暫由公司保留。

大同集成指出，瑞祥開發企業因自身資金調度不足與出工不足的缺失，造成未達合約請款標準，並非理性地強硬要求大同集成公司不得用逾期罰款處理該案，更唆使該公司人員於10/6、10/7進行包圍工地、非法控制工地出入口、於工地圍籬噴漆、鎖鏈上鎖工地大門及側門、違法進入工地斷電等行為、限制大同集成公司施工，嚴重影響其他廠商正常作業，造成大同集成公司巨大損害，該等失序行為大同集成已報警立案處理。

基於工程進度嚴重落後，並秉持絕不允許下包廠商以非法行為綁架公司，大同集成公司已於10月11日正式發文予下包商瑞祥開發企業，終止契約並辦理結算事宜，並針對瑞祥開發企業對大同集成公司之不實指控及非理性圍場干擾工程進度，已委請律師，將提起告訴，捍衛公司商譽及權利。