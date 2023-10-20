●聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在紐約經濟俱樂部表示，在去年激進升息之後，美國央行官員在政策方面行事謹慎，但美國經濟仍然強勁、勞動力市場仍然緊俏，可能需要進一步升息。這番談話使投資人擔心利率是否會升更高、高更久，帶動債息急升，美股再度下挫。不過，鮑爾也同時提到，債息持續攀升可能使央行採取行動的必要性降低。市場對鮑爾談話的看法兩極，有人認為鮑爾再度釋出鷹派信號，但也有人認為鮑爾的談話暗示聯準會在本月底至11月初的下次會議上，可望連續第二次按兵不動。

●以色列國防部長Yoav Gallant周四告訴集結在加薩邊境的部隊，他們很快就能「從內部」看到巴勒斯坦飛地（enclave），暗示可能即將對加薩發動旨在消滅哈瑪斯的地面戰。

●美國勞工部公布，上周（截至10月14日）初領失業給付人數周減1.3萬人，至19.8萬人，少於市場預期的21萬人，並創下1月以來新低。上周初領失業金人數4周均值為20.575萬人，周減1000人。截至10月7日止當周，持續請領失業金人數周增2.9萬人，至173.4萬人，創下7月以來新高，並超出市場預期的170.6萬人。

●房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定利率抵押貸款平均利率升至7.63%，連升第6周，並再創23年新高。

●費城聯準銀行10月製造業指數為負9，低於市場預期的負6.6，但高於9月份的負13.5。

●鮑爾發表談話後，市場擔心央行利率可能升更高並維持於高檔更長時間，周四美國10期指標公債殖利率從周三尾盤的4.902%急升至4.977%，更進一步逼近5%大關。30年期債息從周三尾盤的4.994%升至5.1007%。

●匯市以「中性」、「溫和」解讀聯準會主席鮑爾最新發表的談話，周四美元指數一度下跌0.55%，報105.975。

●避險需求升高和美元回落，周四紐約12月期金收漲12.2美元或0.62%，報每盎司1980.5美元，盤後漲至1990.2美元，創下7月中以來新高。現貨金收漲1.41%，報每盎司1974.3美元，盤中一度漲1.62%，升至1978.4美元。

●美國放寬對委內瑞拉石油出口的制裁，但中東局勢仍不明朗，以色列媒體報導，以色列國防部長已經向軍隊發出即將對加薩發動地面戰的信號，周四國際油價先跌後漲，紐約期油收漲1.19%，報每桶89.37美元，盤中一度下挫1.95%，報每桶86.6美元。布蘭特期油收漲0.96%，報每桶92.38美元，早盤一度跌逾1美元。