周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌5.15點或1.16%，至439.87點，為連三跌，指數並來到近兩周新低，廣泛的板塊都出現下跌。
歐股預計本周出現大幅下滑；美國強勁經濟資料、喜憂參半的企業財報、中東衝突的緊張情勢，以及對利率的擔憂，都對股市產生打擊。
以色列週四對加薩發起更多空襲。英國首相蘇納克訪問埃及，表達西方對打擊哈瑪斯的支持。
等待聯準會主席鮑爾的演講，美國國債殖利率升至多年高位。同時義大利國債殖利率也推高至近11年高位，進一步對股市形成壓力。
市場認為，聯準會下一步動作的不確定性，顯然與中東緊張情勢有關。
對對利率敏感的房地產股領跌2.9%；此前美國房地產公司CoStar同意收購房地產網站業者OnTheMarket之後，英國房地產公司Rightmove大跌14.3%。
雀巢跌3.4%；由於產品的漲價讓消費者難以接受，該瑞士食品大廠公布低於預期的近九個月銷售成長。
法國股市跌到近七個月新低。汽車製造商雷諾大跌7.3%；稍早該公司公布第三季營收不如分析師預期。
芬蘭股市跌到近三年新低。諾基亞大跌6.4%；稍早該芬蘭電信設備商公布上季銷售大幅減少2成，並宣布實施新的1.4萬人裁員計畫。
羅氏製藥(Roche)跌4.4%；該瑞士公司公布第三季銷售，受到新冠病毒產品需求下降的打擊。
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