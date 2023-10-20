●Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche表示，10年期債息似乎正在建立一個新的上升趨勢，至少在短期內，這將給股票帶來壓力。市場原本希望聯準會主席鮑爾（Jay Powell）能表明央行將暫停升息，但他實際上卻暗示如果他們仍然很擔心通膨，就不得不再次升息。

●摩根士丹利投資管理基金經理Vishal Khanduja表示，一旦美國10年期指標公債殖利率觸及5%或升得更高，將是投資人的進場良機。

●RBC Capital Markets表示，目前原油價格尚未反映中東危機的風險，以外交斡旋避免以色列戰爭擴大的大門似乎正在關上，以色列可能在北部面臨第二條戰線，儘管如此，與伊朗開戰並非無可避免。

●Scotiabank外匯策略師Shaun Osborne表示，市場普遍認為鮑爾的發言比預期溫和，但也不排除進一步升息的可能性，嚴格來說，其言論屬於「中性」。

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall在談到美股再度下挫時表示，不確定性導致信心下滑，聯準會事實上不會說太多去改變情況或清楚闡明事情的話。鮑爾今天的言論表明央行還有更多工作要做，「聯準會最早要到明年下半年初才會開始降息」。此外，債息上揚已經給抵押貸款利率帶來壓力，也可能對消費者支出造成影響，這讓投資人擔心更高的利率將導致經濟陷入衰退。