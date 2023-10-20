張斯綱（陳志賢攝）

參選立委的台北市議員張斯綱，不滿前海軍顧問郭璽昨開直播，爆料他曾接受郭招待吃鐵板燒，今(20)日上午到台北地檢署控告郭《選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽罪，並批評郭是國造潛艦、國防採購的「亂源」。

張斯綱說，郭璽昨在直播上開「地圖砲」，要大告其告，說他接受他招待吃鐵板燒，根本是胡說八道，他根本不認識郭，也沒受郭這個「國防掮客」、「軍火掮客」招待，他不知郭是夢到的？還是編劇編的？

張斯綱說，請郭謹言慎行，不要為了博版面而憑空杜撰，面對大家對於國造潛艦的疑問來轉移焦點，張並指郭是國造潛艦、國防採購的「亂源」。

郭璽昨開直播談「戰鬥藍大翻船」，表示先前已告立委馬文君、美麗島電子報董事長吳子嘉等人，近期還要告北市議員張斯綱等人，更曝張斯綱曾去他公司接受招待。

張斯綱昨在臉書發文「郭璽說我跟他要錢，是胡說八道，這人可悲到我甚至不生氣，還覺得好笑。」也澄清根本不認識郭璽，沒有見過他，更別說跟他去吃鐵板燒。

張昨還在臉書上說，現在的心情就像走在路上，突然被一隻不知道哪裡衝出來的瘋狗亂咬了一口，但他不可能去咬狗，就是提告。也真誠奉勸郭璽，要有病識感，如今醫學昌明，求助並不可恥，及早就醫，及早治療。