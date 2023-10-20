文化大學國貿系20歲繆姓男大生，18日深夜騎車行經內湖區堤頂大道與港墘路口，遭到洪姓貴婦駕駛海神瑪莎拉蒂違規左轉猛撞，經送醫急救後宣告不治。如今，洪姓貴婦的身分也被起底，更傳聞家中還擁有賓利、小牛等名車，家境十分富裕。

警方調查，18日晚間11時56分，58歲洪姓女子駕駛海神瑪莎拉蒂，由堤頂大道二段北向南第二車道，未依號誌指示違規左轉港墘路，與直行的20歲繆姓男大生發生碰撞，警消獲報到場後，繆男已失去生命跡象，經送往三總急救，仍宣告不治。

洪女案發後一度情緒潰堤，哭喊「我沒看到他」，訊後被依過失致死罪嫌移送士林地檢署，檢方諭令10萬交保，限制住居。

據《三立新聞網》報導，知情人士透露，洪女的丈夫是一名在地方、警政圈都有廣闊人脈的建商，甚至還曾經擔任過內湖警友會某派出所的站長，夫妻倆待人友善，個性也很海派；家中除了有肇事的海神外，還擁有賓利、小牛等昂貴名車。

據了解，繆男為台中人，北上就讀文化大學，目前為國貿系二年級學生，事發當時正打算騎車返回學校宿舍，未料卻在途中遇上死亡車禍。家屬得知噩耗後，連夜北上趕來認屍，相驗結束之後，強忍淚水不發一語離開。