健和興佈局充電槍多年，已取得台灣與美國、歐洲及中國認證，並搭配國內充電樁系統廠出貨美國/歐洲及大陸，電動車滲透率快速提升，各國也加速推動充電樁建置，其中Tesla的北美充電標準(NACS)因獲多家車廠加入，成為主流規格，健和興挾與系統廠共同開發的AC充電槍產品系列齊全，以及DC充電槍也已上市優勢，積極搶攻充電樁龐大商機，公司亦針對NACS及歐規開發液冷充電槍，成為國內第1家推出液冷充電槍廠，目前正積極進行認證中。

健和興預估，今年充電槍出貨量將較去年兩位數百分比成長。

電子產業旺季不旺，健和興第3季合併營收達9.79億元，分別較上季及去年同期衰退12.66%及22.53%，單季營業淨利為1.45億元，分別較上季及去年同期衰退27.36%及37.02%，稅前盈餘為1.98億元，分別較上季及去年同期衰退21.77%及44.15%，稅後淨利為1.56億元，分別較上季及去年同期衰退5.43%及41.85%，以目前實收資本額15.57億元計算，單季每股盈餘為0.99元；累計前9月合併營收31.58億元，較去年同期衰退15.57%，稅前盈餘為6億4569萬元，稅後盈餘為4.55億元，年減42.5%，每股盈餘為2.9元。

健和興預估，第4季與第3季差不多。

健和興現有兩條充電槍產線，台灣新廠預計2023年底完工，2024年第1季安裝設備，健和興初步規劃新增一條產線，約可以年產13萬條充電槍，長期將擴充至5條產線。