豐田表示，從現在算起，一年多之後將採用這家全世界生產電動車最多車廠的NACS（北美充電標準）充電網。到時，配備老一代CCS充電標準的豐田現有電動車車主，只要利用轉接插頭，就可在特斯拉北美充電站補充電力。

在這份豐田與特斯拉的協議中也記載著，電動車主可利用特斯拉北美地區超過1.2個充電插頭。之前，其它大車廠像是現代、起亞以及BMW等，公布的充電內容跟豐田這份大同小異。

特斯拉的超級充電網路，讓不少汽車製造業者看著就直流口水，因為特斯拉在美國，比其它充電系統有更多的直流電快速充電插頭。另外，特斯拉快充站是位於高速公路旅遊沿線的黃金路段，故想充電時不愁找不到地方。

特斯拉電動車的充電插頭，已慢慢成為全球業界標準。6月時，SAE International（國際自動機工程學會）表示，將為特斯拉電動車充電線訂定性能標準。SAE International是一個國際學術組織，成員來自近百個國家，致力於研發與交流自動機械技術。

韓國現代汽車與起亞指出，旗下製造的電動車款預定從明年開始，將裝上NACS的配備。美國福特、通用以及電動車新創品牌Rivian也說，將使用特斯拉大型超充電系統，並各自在最新生產的電動車上配置NACS連接器。另外，中國大陸吉利汽車擁有的VOLVO，也與特斯拉簽署加入NACS充電標準的協議。