調查局去年九合一選舉期間，全面掃蕩地下通匯案，防範地下金流介入選舉；台北市調查處查出，匯誠國際支付公司負責人詹富程、營運長吳少豪，涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工，非法經營地下通匯，3年來非法通匯40億6482萬餘元，不法獲利7059萬餘元，檢調已查扣5428萬餘元；台北地檢署20日依違反《銀行法》起訴詹、吳2人，建請法院宣告或追徵不法所得。

起訴指出，匯誠國際支付公司自2020年7月1日至去年11月止，開發FastPay應用程式，提供小額匯兌服務，並從每筆小額匯款中，收取手續費99至149元，從事地下通匯，3年來共非法匯兌40億6482萬3137元。

針對2024年總統及立委選舉，台灣高等檢察署日前指示全國地檢署指揮警調執行第二波「查緝不法金流專案」，共查緝不法金流案件146案、扣案6192萬餘元，掃蕩賭博452件，其中7件是選舉賭盤。

其中，調查局則鎖定地下通匯進行查緝，此波共清查不法金流93億5359萬餘元；總計兩波專案共清查115億元，將持續掃蕩地下通匯，斬斷不法金流，防堵境外資金介入選舉。