數位發展部長唐鳳昨天晚間在圓山飯店宴請外賓，但菜單英文上卻赫然出現中華人民共和國的英文People's Republic of China，對此，圓山飯店發出聲明稿道歉，唐鳳今赴立法院備詢，會前受訪表示，自己沒有出席該場宴會，第一時間資安署的同仁發現後，就和飯店反映，圓山飯店也道歉了。

唐鳳指出，在場資安署同仁第一時間發現就有更正並道歉了；至於圓山飯店是否有解釋為什麼會有這樣的錯誤，唐鳳表示，就是以圓山飯店聲明為準。