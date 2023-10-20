香港男星黃日華與太太梁潔華因拍攝《京華春夢》相戀結婚，不過梁潔華卻在2013年罹患血癌，最終不敵病魔，2020年因器官衰竭病逝，當時黃日華在梁潔華因臨終前允諾終身不娶，不過近來卻與演員關寶慧傳出緋聞，還傳出已經向女方求婚成功，引發諸多網友不滿。

黃日華與關寶慧傳出短短半個月內，二度相約用餐，還曬出頭貼頭的親密合照，因此傳出緋聞，根據《Yahoo新聞網》報導，陸媒以《手牽手甜蜜現身，與友人談婚禮細節，親密互動羨煞旁人》的聳動標題報導，讓傳聞甚囂塵上，引發部分網友不滿，指責黃日華在亡妻病逝前許下承諾，才短短3年就違背諾言，根本就是虛情假意。

女兒黃芷晴否認黃日華求婚成功一事。（圖／黃日華、黃芷晴微博）

對於黃日華向關寶慧求婚成功一事，他的女兒黃芷晴則是連忙否認此事，根據《星島頭條》報導，關寶慧除了向媒體證實是烏龍傳聞，更笑稱對於陸媒接下來要寫下的大結局，內心感到相當緊張，至於黃日華則是尚未對此事作出任何回應。

黃日華近來隨著明星足球隊四處比賽，沒想到近日到安徽時發生一段插曲，一名女士將他誤認為劉德華，並拿著照片上前索討簽名，還直接在他面前告白：「我真的很喜歡劉德華」，對此，他不僅不覺得尷尬，仍友善為對方簽名，還搞笑假裝要將照片撕掉，高EQ的一面讓網友讚賞不已。