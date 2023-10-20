「演藝圈斜槓代表」蔡尚樺，曾以《全民星攻略》與曾國城一同獲得金鐘益智及實境節目主持人獎，同時也是知名新創集資公司「貝殼放大」創意長。近日她穿深V洋裝主持活動，特別曬新耳環，更甜喊「你一直在我心上」，讓粉絲驚呼「沒看到耳環，只看到事業做很大」

「最正主播」蔡尚樺除從事演藝工作外，近期成為台灣連鎖健身工作室的行銷長、發言人、董事會成員。身兼數職的她，近日主持活動身穿深V洋裝，讓長髮披在胸前曬新飾品，並寫下「喜歡我的新耳環，像月亮掛在耳垂上，就像你，一直在我心上。」她還PO出特寫影片，當拍攝距離拉近時，使她傲人深溝曲線瞬間一覽無遺。

蔡尚樺日常搭配美照PO出後，粉絲紛紛留言「我就問，哪裡有耳環」、「亮點不在於耳環吧」、「耳環密碼」、「妳覺得 有誰會去在意妳耳環什麼樣嗎」、「沒看到耳環，只看到事業做很大」、「好美」。

而蔡尚樺雖忙於工作，但感情上，之前雖捲入26歲職籃球員林秉聖帶回家烏龍事，事實上是與男友易鼐恩穩定交往11年，被問何時結婚？蔡尚樺笑說，再拿下一座金鐘獎時就會考慮。