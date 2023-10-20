日前有網友貼文並附上不堪入目的性愛影片表示，「去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」內容為男子全身赤裸，互相作愛取樂畫面。警方表示，男子性愛地點在巴士或淋浴間，屬非公開場所，但發布影片非供特定人士觀看已違法，將依法偵辦。但PO文者疑似知道事情鬧大，凌晨悄悄將影片下架，但警方表示，此舉仍無法規避法律責任，仍將追查偵到底。

一名網友在網路貼文表示，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中可見多名男子在巴士車上，做出限制級行為，還有在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上，吻腳指頭嘻戲等不堪入耳行徑。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上以嘻鬧為主，並未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，業者也無法裝設監視器勸導，十分無奈。

大甲分局表示，警方於10月19日獲報，不明人士於112年10月13日20時33分，在社群平台個人頁面上散佈「多名男子全身赤裸，在遊覽車上性愛猥褻取樂」影片，拍攝地點疑似於臺中市后里區麗寶樂園，該影片設定為公開，供不特定人士上網觀看等不法情事。

警方獲報後立即循線進行追查，確認有涉嫌妨害風化違法情事，但該網址貼文已於112年10月20日0時30分刪文下架。不過警方強調，PO文者發布之影片供不特定人士觀看，顯涉刑法235條「散布、播送猥褻影像」妨害風化罪嫌，目前已蒐集影像及相關資料，積極追查偵辦。

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