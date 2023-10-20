《搜狐網》運勢專欄點名屬牛、猴、虎3生肖雖然脾氣急躁，但做事相當可靠，是個幹大事的人才。屬牛吃苦耐勞、能承擔責任；猴觀察及理解能力強；虎有雄心壯志，善於領導。

▍生肖牛

牛年出生的人吃苦耐勞、踏實肯幹，重視實際行動，不喜歡閒言碎語。他們做事出色，能夠承擔大責任，善於在壓力下快速做出決定。不過屬牛的人比較急躁，需要克制，以免一時衝動做出錯誤決定。屬牛在生活中往往注重家庭和睦，通常都是孝順的人，也會一起分擔家事。

▍生肖猴

屬猴的人思維敏捷，觀察力及理解能力強，有創意、善於創新；雖然脾氣比較暴躁，但會努力控制情緒，盡量不影響工作及生活。猴年出生的人往往善於社交，能有效和人溝通。

▍生肖虎

屬虎的人大多膽大心細，有雄心壯志，樂於接受挑戰，喜歡嘗試新事物。虎年出生的人做事踏實，注重實際行動，勇於承擔責任，有強大的領導能力及組織能力。雖然脾氣比較暴躁，但通常會努力控制情緒。