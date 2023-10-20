彰化地檢署1名47歲吳姓檢察官，昨天突然在家中暈倒，被緊急送醫，到院前已失去生命跡象，幸經搶救後恢復心跳，並在昨晚已能睜開眼睛。院方全力使用藥物等手段持續搶救中，並盼外界一同集氣，助其度過生命難關。

吳姓檢察官被送往彰化基督教醫院搶救後，陸續恢復生命跡象，已能睜開眼睛，且瞳孔有光反應，相較昨天剛被送到醫院時完全無意識，已有明顯進步，偶爾會出現癲癇，院方已透過藥物治療、鎮定。

院方指出，另1個令人振奮的消息是患者的心臟功能恢復良好，已能自行規律跳動，而目前患者仍處在危險期，這幾天的進展相當關鍵，醫護團隊除全力持續搶救，也期盼外界一起集氣。

彰基表示，目前醫療團隊使用「低溫療法」，將患者體溫降到33-34度，以減少當時心跳停止所造成的腦部後遺症，目前急重症團隊、加護病房、高壓氧、心臟內科皆全力積極協助，期待能度過難關。

彰化地檢署傳出檢察官昏迷送醫，且情況危急後，法務部長蔡清祥獲悉也特地致電醫院關心，彰化地檢署檢察長張曉雯則陪同家屬等待，並一同集氣。