瑞銀資產管理指出，2018年英國全面檢討治理法規，結果撼動各界，此後英國財務報告局(FRC)致力推動盡職治理，並大幅修訂法規於 2020 年頒佈實施，確實有所進步。針對機構成為簽署方，財務報告局也制訂相關辦法，促使資產所有人和管理機構近幾年來更加關注盡職治理。然而，投入更多資源，發佈更多報告，是否真正提高了成效則未可知。要將行動化為成果，符合資產所有人和投資最終受益人的要求，整個投資鏈的目標需要更透明一致，議合結果需有更具體的衡量，更有效評估投資人的貢獻及其影響。

瑞銀資產管理表示，退一步來看，盡職治理的努力方向，可能產生許多不同的目標和面向，尤其是真實世界的成果。因此，唯有明確訂定目標，才能改進投資鏈的實務、成效和一致性。投資方與公司之間的議合成果，可分為三大類：

1.在通常的持有期間，例如兩年到五年當中，特定公司 / 投資組合經由議合在投資機會及風險方面的成果，有機會強化 α 係數。舉例來說，公司業務組合、資本配置、董事會架構或高層主管方面的改變。

2.在影響長期市場報酬的系統性風險方面，經由議合的真實世界成果，有機會強化β係數(此處是市場報酬的替代指標)。舉例而言，促使公司(最好是整個產業)強化或加速達成減碳淨零，以減緩全球暖化對總體經濟的衝擊，而不是只考慮某個特定風險。

3.投資人在遵守全球規範(如聯合國全球盟約)時所帶來的真實世界成果，不一定會轉化為投資報酬，或至少可以說，這些投資報酬難以衡量或估算。

瑞銀資產管理說明，每個面向交錯重疊，例如，在公司層面處理氣候相關的投資機會和風險，也有助於管理市場層面的相關系統性風險。各類別的成果之間，尤其是在時間跨度有差異時，它們可能會彼此衝突。對於永續議題，評估和偏好各有不同，資產所有人通常傾向於長期目標，而資產管理者通常被評量和給予回報的評估週期則較短。

瑞銀資產管理進一步說明，在考慮投資者在應對系統性風險中的作用時，結果類別也特別有用。長期整體市場回報可能受到系統性風險的影響，對總投資組合價值的影響大於特定公司的表現，進而影響特定投資組合在中短期內的表現。

Thinking Ahead研究院預期，在企業不做改變的假設情境下，到 2100年極端氣候時，現有金融資產可能下行50%-60%。反之，只要取轉型行動，控制全球氣溫升高不超過攝氏2度，兩人估計現有資產的損失僅為15%，而且新興主要投資的正面效益可抵銷一部分損失。由此可見，長期投資人或許應更加關注系統性風險的處理。