無錫女子充值3960萬後接到留言：你的網戀聊天已成詐騙教材。圖為詐騙集團部分同夥受審。（揚子晚報）

無錫女子充值3960萬後接到留言：你的網戀聊天已成詐騙教材。（揚子晚報）

大陸《揚子晚報》20日報導，600餘頁的聊天記錄，被遠在寮國的詐騙團夥成員當做「優秀案例」傳閱學習，其中一個想要脫離詐騙組織的人，偷偷記下被害女方資訊並暗中聯絡對方，透露與她熱聊的「男友」其實是詐騙分子，並提供其他被騙受害人資訊……但此時，她已在該網站裡充值超過900萬元（人民幣，下同，約合新台幣3960萬元）。這不是電影橋段，是真實發生案件。

「你是吳某嗎？你認識吳某嗎？她現在被騙了！」2022年底某天，無錫吳姓女子一位親戚突然接到異地陌生電話，但她並沒有在意就掛斷了。不久後，吳某丈夫再次接通這個電話，雙方聊了一會後，丈夫提醒吳某，「我們去報警吧。」

原來，吳女在網上掛出房產出租，收到自稱上海市某公司諮詢，對方稱該公司員工小燦出差想租房。為了方便聯絡，吳某和小燦直接加微信，小燦則把吳某拉進群聊，群裡一共3人，「另一個是我的小號。」小燦說，這樣發資訊自己都能收到。

小燦自稱是公司技術主管，除了諮詢租房事宜，也常與吳女閒聊。一日，小燦「無意」透露內幕消息，引起吳某注意。據小燦說，他在為招商證券公司做數據更新時發現數據波動漏洞，「利用這個空子可以大賺一筆，但我是內部人員不能自己操作，你能不能幫我？」

就這樣，小燦將帳號密碼和網址交給吳女，教她登錄「招商證券國際」網站，並按他指示，在網站內「國際黃金」買漲買跌。眼看著簡單操作就讓小燦賺兩三百萬，吳女不禁心動，忍不住也創建了帳戶，並根據小燦指導在網站內充值交易。

直到報警時，吳女嘗試在網站中提現，卻只成功取出了9萬餘元。而此時，她已在該網站裡充值超過900萬元。

原來，提醒吳女的陌生電話來自勞姓女子。去年9月，在某二手交易平台賣翡翠手鐲的勞某與買家袁凡（化名）結識。袁凡自稱在IT公司工作，愛好投資貴金屬黃金期貨，還曬出帥氣自拍。平日裡，袁凡經常找她噓寒問暖，勞某也被袁凡的「溫柔成熟」吸引，兩人發展成戀人。

勞女的經歷和吳某如出一轍，同樣是技術人員發現「內部漏洞」，同樣是幫忙操作見證「日進斗金」，再加上勞某對戀人信任，她也在「男友」指導下註冊「招商證券國際」帳號並陸續充值了800餘萬元。當她要提現時發現無法提現，男友袁凡也失聯，遂發現被騙而報警。

奇怪的事也接踵而至。勞女的二手平台帳號突然多了陌生人來訪加她，這些人說來說去都是一件事：「你被我們團夥的人騙了！」其中一個叫「阿天」的人，稱自己想要回國自首，為了尋求幫助，他將「袁凡是團夥的詐騙業務員、帥氣照片是盜用某網紅的、網站內交易漲跌都是團夥人員操作的」等資訊和盤托出。

阿天還發了勞女與袁凡的聊天記錄截圖，原來，兩人多達600餘頁的聊天記錄已經成了詐騙團夥成員學習如何欺騙感情進而騙錢的「優秀案例」。

「我還知道有個無錫的人也正在被騙，她已經充值好幾百萬了，這是她的名字，你快聯繫她。」就這樣，勞某根據阿天提供資訊找到吳某家人，並打電話提醒。

經查，上述犯罪集團自2020年以來招募大陸人士，以「刷單返利」「殺豬盤」等方式騙取錢財。目前，已核實被害人三名，涉案金額達2000萬餘元，無錫市濱湖區人民檢察院已對21名團夥成員提起公訴。其中，法院判決被告黃某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣三萬元，判決張某某等5名被告分別犯詐騙罪、偷越國境罪，判處有期徒刑六個月至八個月不等並處罰金。此案正在進一步審理中。