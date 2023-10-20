台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，題目為「國人是否樂見民進黨 2024繼續執政」，結果顯示僅有3成5的受訪者樂意見到民進黨繼續執政，不樂見則衝到5成4。台灣民意基金會認為，這是一個恐怖數字，民進黨或逃不過「8年魔咒」，是一個空前嚴重的警訊。

據《太報》今早報導，民意基金會指出，距離明年總統大選時間所剩不多，針對「明年（2024）1月總統大選，您是否樂見（歡喜見到）民進黨再次贏得大選，繼續執政？」展開調查，時間為本月15日至17日三天，得到數據為，非常樂見佔15.8%、還算樂見佔18.9%、不太樂見則有22.7%、一點也不樂見則為30.8%、剩下沒意見佔10.4%、不知道跟拒答佔1.4%。進一步整理數據，對於民進黨繼續執政持正面態度佔比為34.7%、持負面態度則為53.5%，兩者間差了18.8個百分點。

民意基金會表示，上次做類似民調為今年5月，當時得到結果，台灣民眾不樂見民進黨贏得總統大選繼續執政的人比樂見者僅多了4.6個百分點。然而時隔5個月，兩者差距急遽拉大，該報告強調，這傳出一個重要且清楚的訊息，即是8年魔咒發威，台灣社會開始瀰漫第四次政黨輪替的氣氛，「此結果對賴清德與民進黨而言，是一個空前最嚴重的警訊。」

將兩次民調結果做比較，民意基金會發現，對民進黨2024再次贏得總統大選的人掉了7個百分點左右、不樂見增加6.2個百分點，一來一往之間就差了18.8個百分點，而對於民進黨2024再次贏得總統大選持正面態度的人減少7個百分點，以每百分點約等於19.3萬選民計算，綠營在過去5個月中，就流失135萬人支持，並新增了120萬個敵對者。

民意基金會最後總結，「民進黨過去5個月，不但沒有贏得更多民心支持，反而流失可觀的民心，究竟是為什麼？是什麼因素造成了這麼重大的形勢推移？值得深究。」

此民調對象為全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔 30%。有效樣本達1080人，其中市話760人，手機320人；在95%信心水準下抽樣誤差約為正負 2.98 個百分點。同時依內政部最新人 口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會（TPOF）。